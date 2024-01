Francesca Sorrentino, critiche sul suo ritorno di fiamma con Manuel Maura: “Credo ci sia un limite ed è stato superato”

Dopo la conferma ufficiale sul suo ritorno di fiamma con Manuel Maura, Francesca Sorrentino si è ritrovata nel vortice delle polemiche. Davanti alle pesanti critiche ricevute dopo questa sua rivelazione, la ragazza è sbottata duramente sui social.

“Credo ci sia un limite ed è stato superato” – Nota per la sua partecipazione alla decima edizione di Temptation Island, Francesca è tornata nuovamente nel mirino del gossip. Ospite a Verissimo insieme a Manuel, la ragazza ha voluto confermare il loro ritorno di fiamma tanto chiacchierato negli ultimi tempi.

I due, infatti, avevano preso parte al docu-reality per mettere alla prova i loro sentimenti. Durante la sua avventura nel programma, Manuel aveva rivelato di aver tradito diverse volte la Sorrentino. Arrivati al falò di confronto, i due avevano deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore, questo fino a settembre. Maura e Francesca, infatti, sono tornati sui loro passi e hanno voluto dare un’altra occasione al loro amore.

Una parte dei fan, però, non ha accolto con piacere la notizia data dai due ex volti di Temptation Island. Stanca delle continue critiche, Francesca ha deciso di intervenire sui social, replicando a uno dei tanti commenti negativi che ha ricevuto. Nelle sue IG Stories, infatti, la ragazza ha condiviso un commento in particolare:

“Femmina senza dignità…Insegnerà a sua figlia la sottomissione, a non alzare la testa. A farsi mettere l’anello al dito nonostante le corna…Cos’è lei? Tecnico della riabilitazione psichiatrica? Non le mandate pazienti!“.

La ragazza ha quindi così deciso di replicare:

“Non tutti esprimono il loro pensiero seppur negativo con educazione e rispetto. La cattiveria è diventata ormai routine sui social a tal punto da non meravigliarmi più. Ho cercato in questi giorni di vedere la situazione con un’ottica esterna e non da protagonista. Seppur non abbia ucciso nessuno comprendo che non tutti abbiamo la stessa forma mentis e bagaglio culturale. Ho visto a volte la provenienza di alcune offese e ho sorriso…Essere esposti pubblicamente non significa essere il pungiball dove scaricare la propria frustrazione e problemi personali. Credo ci sia un limite e quel limite viene superato quando si lede tutto ciò che viene tenuto riservato e privato. Tra cui la mia vita professionale.

L’offesa non è rivolta a me personalmente ma a tutte le donne che vivono un rapporto “da sottomesse”. Chi vive un rapporto folle di questo tipo quindi non è in grado di avere una vita professionale a contatto con gli altri? Credo che ci siano tanti professionisti dediti al lavoro e totalmente liberi e svincolati da questo al di là dell’orario lavorativo. Un medico può lavorare e partecipare a strip teese e un tecnico della riabilitazione psichiatrica può stare in un rapporto folle. Oppure lei è a conoscenza di cosa fanno i medici a cui si è rivolta nel loro privato? La vita privata non è correlata alla professione”.