FRE FEAT. YOUNG SIGNORINO: “Nessuna emozione” è il nuovo singolo

Da venerdì 8 settembre, è disponibile in radio e in digitale “NESSUNA EMOZIONE”, il

nuovo brano del poliedrico rapper milanese FRE con il trapper YOUNG SIGNORINO, distribuito da The Orchard.

«”Fuori c’è il sole, ma non provo nessuna emozione”. In certi momenti della mia vita, ho sperimentato una sorta di vuoto interiore, quasi come se fossi privo di anima – dichiara FRE – Tuttavia, ho imparato che talvolta è necessario toccare il fondo per ritrovare l’energia e la passione per fare cose straordinarie. In realtà, spesso provo più emozioni in una giornata di pioggia che in un sereno giorno di sole»

“Nessuna emozione”, prodotta da FRE è una canzone che parla di amore e dolore, un richiamo costante al desiderio di ricevere affetto e colmare i vuoti interiori, la ricerca di tale sentimento può portare a una crescita personale, anche se attraverso momenti difficili.

Nel brano, l’intervento di Young Signorino aggiunge un ulteriore strato di spessore alle liriche. Egli descrive la sua lotta personale con l’emozionalità e la necessità di trovare un sollievo seppur temporaneo. FRE, all’anagrafe Francis Adesanya, è un rapper italiano di origine nigeriana. Nato a Chieti ma cresciuto a Milano, Francis fin da piccolo si divide tra periferia e città coltivando una grande passione per la musica, a cui inizia a dedicarsi producendo i primi mixtape ed esibendosi in piccoli locali.

La sua carriera comincia ufficialmente nel 2005, quando entra con suo fratello a far

parte di un gruppo, che gli apre la strada a diverse collaborazioni con icone del panorama hip hop Italiano come Vacca, Dj Fede degli Atipici Torino, Ronnie Jones, Vincenzo da Via Anfossi, Tormento e Bassi Maestro, che stimolano Fre a maturare artisticamente e tecnicamente.

Nel 2020 partecipa con Shade ad una puntata di MTV con l’autore Daniele Castrogiovanni e lo stesso anno pubblica il suo primo album da solista Gomorrista, che supera il milione di stream su Spotify. Dall’album vengono estratti i singoli “Pasta&Flow” e “Influencer”, ad oggi con oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube.

A febbraio 2020 esce “Sott’acqua”, brano che è un chiaro riferimento alla pandemia ed alla difficile situazione socioeconomica, esortando a non smettere di sognare ed a non darsi mai per vinti. La canzone supera ampiamente il milione di visualizzazioni su YouTube,

ripagando l’impegno dell’artista. Seguono i singoli “Un’estate da bere” feat. Ivan Granatino

e Xonous, “Farsi Male” con Caneda, “Nevica” e “Blu” feat.Annalisa Minetti.