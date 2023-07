La produzione del Grande Fratello Vip è ormai da tempo a lavoro per la costruzione del nuovo cast per la nuova edizione. Dopo quella trascorsa, Pier Silvio Berlusconi ha espressamente chiesto di valutare con attenzione tutti i protagonisti, selezionando con attenzione ogni persona, senza cadere nel cliché dell’ influencer e nei personaggi iscritti a OnlyFans.

Al timone anche per questa nuova edizione Alfonso Signorini, il giornalista e conduttore ha già stilato una lista di concorrenti ma Pier Silvio ha stroncato il gruppo sul nascere. Come sarà organizzata la selezione? Tra i tanti nomi, è spuntato anche quello di Claudia Gerini e di diversi politici, ma niente è stato ancora confermato. Ad ogni modo, sembrerebbe che un’ex concorrente del collegio abbia fatto richiesta di partecipazione ad Alfonso. Di chi si tratta?

Maria Sofia Federico al GF VIP 8?

Maria Sofia Federico, ex partecipante del Collegio, è finita al centro dell’attenzione mediatica dopo aver aperto un profilo su OnlyFans e essersi iscritta alla Rocco Siffredi Academy.

Maria Sofia da mesi si batte per difendere il lavoro delle sex worker e poter entrare nella casa più spiata d’Italia; per questa ragione e considerando la decisione di Pier Silvio ha dichiarato: “Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me“?

Alla luce delle nuove regole per la nuova edizione, per Maria Sofia la decisione di Pier Silvio Berlusconi non è altro che un’altra discriminazione nei confronti del suo lavoro.