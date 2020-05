GFVip, Luca Onestini e Ivana Mrazova di nuovo insieme: “Con noi il virus ha perso”

Luca Onestini e Ivana Mrazova, coppia conosciutasi al Grande Fratello Vip, ce l’hanno fatta ad uscire dall’incubo Coronavirus che li ha tenuti lontani da febbraio. I due sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto e hanno festeggiato l’avvenimento sui social.

IVANA BLOCCATA IN REPUBBLICA CECA – Come ormai saprete, Ivana Mrazova è rimasta bloccata in Repubblica Ceca da febbraio a causa del lockdown che ha investito il mondo. La modella si trovava nel suo paese d’origine per passare del tempo con la famiglia, tuttavia, con la chiusura delle frontiere è stata costretta a rimanere lì e attendere che il peggio passasse.

L’ex gieffina ha passato momenti molto difficili, sempre condivisi con i suoi follower. Spesso ha postato video in cui piangeva perché la mancanza dell’Italia era troppo forte, soprattutto quella di Luca, il quale è rimasto a Milano e ha continuato la sua attività lavorativa negli studi di RTL 102.5 con Raffaello Tonon.

Per tornare in Italia, Ivana ha dovuto affrontare una vera odissea, come ha raccontato la ragazza su Instagram. Nello specifico, la modella ceca ha dovuto noleggiare una macchina e attraversare ben tre stati e, come se non bastasse, trascorrere un periodo di isolamento imposto dal governo.

IVANA E LUCA DI NUOVO INSIEME – Nonostante i mesi passati lontani, finalmente Ivana Mrazova e Luca Onestini sono tornati a vivere nella stessa casa e hanno pubblicato diversi scatti insieme. L’ex tronista ha, inoltre, condiviso su Instagram una dolce dichiarazione per la sua fidanzata: “E’ stata dura non lo nego. Non ve l’ho detto esplicitamente per non pesare su nessuno. In questo periodo ho pensato, riflettuto, scritto. Scritto pagine di cose che non credo pubblicherò mai. Io e Ivana siamo stati forzatamente separati da febbraio, lo sapete. Lei bloccata in Repubblica Ceca e io qui, chiusa in una Milano sotto attacco di un virus che sembrava onnipotente ma che con noi però, ha perso. C’è stato un lieto fine anzi in nuovo lieto inizio. Tu sei mia, io sono tuo, come prima, più di prima. Avanti tutta”.