Giulia Stabile, finita con Sangiovanni: le segnalazioni si fanno più intense

Giulia Stabile e Sangiovanni sono da giorni al centro del gossip per la presunta fine della loro relazione. I due giovani, infatti, si sono conosciuti nella casetta di Amici di Maria De Filippi e non si sono mai lasciati, fino a quando non ha iniziato a circolare una voce su una profonda crisi.

Rottura tra Giulia e Sangiovanni: arriva la conferma sui social

La conferma sui social della rottura è arrivata dal profilo dell’Investigatore Social, il quale ha spiegato nello specifico che i due hanno progetti di vita differenti. “Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti” ha commentato Alessandro Rosica.

Questa rottura era ormai nell’aria già da diverse settimane. In una recente intervista per Grazia, inoltre, la ballerina professionista aveva risposto ai fan preoccupati in modo molto criptico: “Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”.

Giulia e Sangio, infatti, non si vedono insieme da mesi, per questo non è difficile pensare che effettivamente i due si siano lasciati. I fan più accaniti non l’hanno presa molto bene, altri invece li hanno difesi puntando l’accento sulla giovane età.

“Sono molto giovani, era inevitabile” ha commentato qualche utente. “A 20 anni è giusto così” commenta qualche follower. E ancora: “Non credo che sia uno scandalo”. Insomma, tra i due sembrerebbe non esserci più voglia di continuare insieme, ma la stima e l’affetto reciproco ci sarebbe ancora.