Icardi-Wanda Nara, Erjona Suleimani (ex di Dzemaili) al veleno: “Non esistono calciatori santi”

La crisi matrimoniale tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta diventando il pretesto per tanti per dire la loro circa la turbolenta situazione sentimentale che talvolta si instaura tra un calciatore e la sua dolce metà. L’ultima a voler entrare in merito è una wag che in Italia abbiamo imparato a conoscere molto bene perché ex del giocatore di Napoli, Bologna, Genoa e Torino, Blerim Dzemaili.

Si tratta di Erjona Suleimani, modella, influencer e imprenditrice immobiliare albanese, moglie di Dzemaili dal 2015 al 2017. Dopo la rottura col calciatore anche lei non ha certamente fatto mistero della propria rabbia e del proprio livore nei confronti dell’uomo che secondo le malelingue l’avrebbe tradita a più riprese, anche nel momento più delicato per una donna quale quello della gravidanza.

Stuzzicata sulla presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi da uno dei sui tanti follower Erjona ha risposto togliendosi anche qualche sassolino scrivendo: “Penso che lei sia una donna con gli attributi e saprà come gestire una situazione così delicata. Poi sappiamo tutti che non esistono calciatori santi!!”. La frecciatina all’ex è più che palese, nonostante lei sia andata avanti con la sua vita e abbia intrattenuto nuove conoscenze in questi ultimi anni.

Intanto però i segnali social che arrivano dalla coppia argentina continuano a confondere sempre di più. Se sul profilo Instagram di Icardi appaiono immagini che ritraggono lui e Wanda insieme abbracciati con tanto di dolce dedica (“Grazie amore mio per continare a credere in questa maravigliosa famiglia, grazie per essere il motore della nostra vita. Ti amo. Quanto fa male ferire i propri cari. Guarisce solo ottieni il perdono di coloro che ferisci”), la bionda showgirl e manager continua a mostrare il dito senza la fede e mostrarsi da sola nei suoi scatti.

Difficile, anzi, impossibile capire quale sia la verità. I messaggi contrastanti dei due stanno tenendo banco sul web scatenando i rispettivi follower divisi nella fazione che tifa per Wanda e la ritrovata indipendenza della donna e quella pro-Icardi che invece sperano in un ricongiungimento per il bene dei figli e della famiglia.