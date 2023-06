Il Napoli mette nel mirino Gabri Veiga

Il tecnico francese Rudi Garcia, ha svolto i primi summit di mercato per riorganizzare al meglio la squadra per la prossima stagione. È quindi ufficialmente iniziata l’era “Rudi Garcia” e si spera luminosa come quella appena trascorsa. Come ogni anno, tanti sono i benvenuti ma altrettanti sono gli addii. Kim, Lozano e Zielinski sembrano poter lasciare Napoli vedremo con chi li sostituirà la società partenopea.

Le mosse future non sono ancora certe, ma ci sono varie voci che confermano la volontà di De Laurentiis di avere nella propria squadra il giovane Gabri Veiga. Il giocatore spagnolo attualmente centrocampista del Celta Vigo, è uno dei giocatori più papabili e desiderati dal nuovo allenatore.

È un centrocampista offensivo classe 2002, è molto rapido e bravo negli inserimenti in area. Ha collezionato 11 goal e ha fornito 4 assist e ben 39 presenze in campionato, gli ottimi risultati hanno permesso alla squadra spagnola di chiedere una cifra molto cospicua per lui. La clausola rescissoria pare si aggiri intorno ai 40 milioni ma gli azzurri affermano di non voler superare i 30, tutto però dipende dalla volontà del giocatore.

Sembrerebbe un acquisto apprezzato da tutti, Valter De Maggio ne ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e in merito al giocatore spagnolo è emerso ciò:

“nella mente di De Laurentiis c’è Gabri Veiga del Celta Vigo, potrebbe essere il primo regalo a Rudi Garcia. La società lavora su questo grande talento, sarebbe un colpo eccezionale.”

Il Napoli però lavora anche su altri colpi in entrata. La società partenopea sembra aver messo gli occhi su Danso, difensore centrale del Lille per il post Kim. Infine c’è anche un summit per Jonathan David, attaccante canadese di gran talento. Nel momento in cui partisse Osimhen sarebbe lui il perfetto sostituto.