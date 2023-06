EUFORIA: due nuovi singoli in uscita oggi

SENTIMENTO è il nuovo doppio singolo degli EUFORIA disponibile dal 23 giugno su tutte le piattaforme di streaming digitale per Oltre Dischi, distribuito da Stage One.

Composto dai brani PENSA SE POI MUORI e PARADISO, SENTIMENTO è il nuovo doppio singolo che segue la pubblicazione di COLORE e continua il racconto in tre capitoli verso la pubblicazione di COLORE SENTIMENTO, il nuovo EP degli EUFORIA.

I due nuovi singoli raccontano i pensieri e le esperienze dei due giovani artisti veneti che ora hanno preso consapevolezza: l’invito a chi ascolta è quello di non perdere tempo in situazioni tossiche, considerando la caducità della vita. Anche la produzione, ricalcando sonorità house in controtendenza con il testo, esaspera e mette in risalto il concetto chiave dei brani.

L’artwork di SENTIMENTO, realizzato da Ado Furlanetto, rappresenta un estratto della copertina finale di COLORE SENTIMENTO: il pittore trevigiano, ispirato dai sentimenti di malinconia, tristezza e di speranza per un futuro migliore, ha realizzato per il duo veneto un’opera esclusiva che è stata digitalmente suddivisa in tre parti, ciascuna delle quali è diventata la copertina di un doppio-singolo e che, integrandosi dopo ogni release, comporrà l’artwork finale dell’EP.

EUFORIA è l’insieme di tre ragazzi che, dalla noia della campagna, hanno trovato nella musica il modo di dare colore a quelle giornate in cui non c’è niente da fare. Non ci sono generi né limiti nel loro modo di fare musica: i testi rispecchiano sempre lo stato d’animo di chi li scrive e li vive.

Nella loro giovane carriera hanno pubblicato diversi singoli su SoundCloud per poi sbarcare sulle piattaforme streaming con il singolo “DOVE VUOI CHE SIA” (2022), entrato playlist editoriali “New Music Friday” e “Fresh Finds Italia”. Nel settembre dello stesso anno pubblicano il singolo “FANCULO”, conferma di come il gruppo riesca ad essere credibili su qualsiasi tappeto musicale.

Nel 2023 pubblicano il singolo SEMPRE IN RITARDO ed i doppi-singoli COLORE e SENTIMENTO, con cui continua il percorso che culminerà con la pubblicazione dell’EP COLORE SENTIMENTO.