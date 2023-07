Il Napoli pareggia in amichevole con la Spal

Il Napoli va in scena in amichevole per la seconda volta nella stagione 2023/2024. L’avversario di questa partita è la Spal che riesce a strappare un pareggio contro un Napoli ancora in costruzione. Ritornano in campo i prezzi pregiati, Osimhen e Kvaratskhelia giocano nel secondo tempo. La prima frazione di gara finisce sul parziale di 0-0 mentre al fischio finale le formazione si fermano sul risultato di 1-1.

Accade tutto nel secondo tempo dopo che i partenopei nella prima frazione sono stati pericolosi in varie occasioni. Sblocca il risultato un gran gol di Puletto, pochi minuti dopo però Anguissa riporta il risultato in parità. Dalla formazione azzurra ci si aspettava sicuramente una vittoria, Rudi Garcia avrà modo dopo questo test di migliorare i difetti visionati durante la partita della squadra.

E’ da sottolineare la prestazione di Victor Osimhen che nel secondo tempo non ha mai mollato. Dopo il gol di Anguissa, il nigeriano va a riprendere il pallone in porta per portarlo a centrocampo per cercare di caricare i suoi compagni. Dal suo ingresso in campo, con l’aiuto di Kvara, riesce a cambiare i ritmi della gara. Il georgiano, su assist di Osi non riesce a segnare a porta vuota, prendendo una traversa clamorosa.

Folorunsho e Zanoli giocano una gran partita. Sono due belle realtà, due calciatori che in prospettiva potranno far comodo alla squadra azzurra. Folorunsho gioca alla Anguissa, da qualità e quantità alla manovra dei partenopei. Dà un ottimo contributo alla fase difensiva della squadra e quando può prova a ripartire. Zanoli invece sta migliorando nella fase difensiva ma sono da sottolineare le sue discese sulla fascia.

Il tecnico francese avrà sicuramente qualcosa da dire alla squadra ma la partenza della stagione fa comunque ben sperare. Con le stelle in campo il Napoli gioca alla grande e sappiamo che l’undici titolare azzurro può far paura a tutti anche quest’anno.