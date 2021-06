Inter, per Alvaro Odriozola da Sky sono sicuri: “Sarà sfida con il Milan”

La sessione estiva di calciomercato prosegue per l’Inter, il cui intento rimane quello di mettere a punto un paio di cessioni per poi poter parzialmente reinvestire anche per alcune operazioni in entrata.

L’arrivo di Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte, con il quale la società non condivideva le vedute future, ha sconvolto gli equilibri, e l’allenatore ha presentato a Marotta e al suo entourage una lista di nomi da tenere presenti nel mercato.

Ebbene uno dei reparti protagonisti dell’ondata di rinnovo prefissata dall’allenatore è sicuramente quello della difesa: in quest’ambito circolavano ormai da tempo voci dell’interesse dei milanesi verso Alvaro Odriozola.

Tuttavia, come riportato da Sky Sport, i nerazzurri non sono i soli ad aver messo gli occhi sul difensore del Real Madrid, ma ci sarebbero anche i cugini rossoneri. Il Milan, infatti, nell’ambito della trattativa con il Real per Brahim Diaz, ha parlato anche del laterale.

In realtà Odriozola piaceva già a gennaio, ma aveva poi scelto di restare a Madrid. Adesso, con l’arrivo di Carlo Ancelotti, potrebbe aver cambiato idea e ha aperto nuove speranze al Milan. Vedremo chi riuscirà ad aggiudicarsi il giocatore.