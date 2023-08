Napoli, Lo Celso ora è il numero uno della lista: le condizioni per il trasferimento in Campania

La SSC Napoli punta tutto su Giovani Lo Celso. Il centrocampista del Tottenham ed ex PSG è infatti in uscita dal club inglese ed Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in lui il calciatore ideale da acquistare prima della chiusura del calciomercato estivo. Lo Celso è sempre stato nella lista del club azzurro e, in alcuni momenti, aveva addirittura scavalcato Gabri Veiga nelle preferenze.

Il calciatore arriverebbe in Campania in prestito oneroso per un anno a 4 milioni di euro ed eventuale riscatto fissato a 14 milioni di euro. Attualmente il giocatore ha un ingaggio da 4.3 milioni di euro a stagione, una cifra che il Napoli verserà solo in parte al calciatore, con la restante che sarà pagata dal Tottenham. Un acquisto alla Ndombele, un colpo che permetterà a Rudi Garcia di alternare i calciatori a centrocampo.