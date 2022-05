Isola dei Famosi, lo sfogo di Maria Laura: “Mi sono sentita tradita”

Dopo quanto avvenuto durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis è scoppiata in lacrime. La ragazza si è infatti sfogata, essendo rimasta delusa dalle nomination di alcuni naufraghi.

“Mi sono sentita tradita” – Finita in nomination per il volere del gruppo, Maria Laura il giorno dopo si è lasciata andare ad un duro sfogo. In lacrime, la vincitrice de La Pupa e Il Secchione si è sfogata con Estefania Bernal:

“Non mi aspettavo che Carmen mi nominasse per me lei qua è un punto di riferimento. Carmen mi ha nominata ma credevo fosse una mamma qua per me su quest’Isola. Anche Edoardo che rappresentava per me l’amicizia mi ha votata. Mi sono sentita tradita e messa in discussione come persona”.

Ma perché è finita al televoto? Durante la puntata del reality, metà dei naufraghi ha ottenuto l’immunità. Oltre a Maria Laura, a rischio ti nomination c’erano Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Roger Balduini. Proprio per questo la De Vitis ha aggiunto:

“Non mi aspettavo di essere la nominata del gruppo ma capisco che forse hanno fatto una scelta ad esclusione perché fra i nominabili ero l’ultima arrivata. Però non nego di esserci rimasta male. Ho pagato lo scotto di essere arrivata per ultima, eravamo lì lì io e Roger ma alla fina il gruppo ha deciso di penalizzare me”.

L’ATTACCO DI NICOLAS – C’è chi, però, ha dubitato della sincerità delle parole della 24enne. Nicolas Vaporidis ha infatti attaccato Maria Laura, accusando di star recitando:

“Se vuoi le faccio scendere anche io… Siamo tutti attori. Queste cose così un po’ “emotional”, ste robe primo piano su di te con la lacrima… io credo che lo sfogo di Maria Laura sia uno sfogo strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere a compassione chi la guarda. Legittimo avere un crollo emotivo, la mia domanda è : “non ti imbarazza manifestarlo davanti a tutti?”. Quello che cerco di dirti è che le emozioni, quando sono così vere, sincere e forti, il farlo così, mettilo sempre in conto che tu le regali a milioni di persone che in quel momento di quelle emozioni tue ci fanno quello che vogliono”.