Jamie Gray Hyder parla dell’uscita dal cast di “Law & Order: SVU”

Jamie Gray Hyder non farà più parte del cast della longeva serie NBC, Law & Order: SVU.

Dopo solo due stagioni nel ruolo della detective Katriona Tamin, la prima detective LGBTQ+ della squadra, Hyder conferma che non sarà nella ventitreesima stagione, presto in onda negli Stati Uniti.

Jamie Gray Hyder lascerà la serie nel primo episodio della ventitreesima stagione, che durerà due ore. Anche l’attore Demore Barnes, che interpreta il vice-capo Christian Garland, abbandonerà la serie nello stesso episodio.

L’attrice ha descritto la sua uscita di scena in un post su Instagram, rivelando che non sia stata una decisione presa da lei.

Le parole di Jamie Gray Hyder:

“Con profonda tristezza confermo l’uscita di Kat dalla squadra. La decisione è stata presa ai piani alti e non sarebbe stata una decisione che avrei preso. Ma così funziona il mondo dello show business. A chiunque si sia sentito rappresentato da qualsiasi parte dell’essere o della missione di Kat, per favore tenete a mente che avrete sempre una rappresentanza in me. Grazie all’universo di SVU per avermi accolta a braccia aperte. è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere molto e che non dimenticherò mai”.

Law & Order: SVU è la live action più longeva della storia della televisione statunitense ed è già stata rinnovata per una ventiquattresima stagione, nonostante la ventitreesima non sia ancora andata in onda. Il rinnovo è avvenuto a febbraio 2020, ancora prima della conclusione della ventiduesima stagione nel giugno 2021.

Law & Order: SVU andrà in onda con la ventitreesima stagione dal 23 settembre 2021 su NBC. Nel cast principale ritroveremo gli attori Mariska Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T e Peter Scanavino.