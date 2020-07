Jon Hamm sarà il protagonista del reboot di “Fletch”

Jon Hamm produrrà e prenderà parte del reboot di Fletch, incentrato su un giornalista investigativo. Il film sarà diretto da Greg Mottola, secondo quanto riportato dalla rivista Deadline.

La pellicola originale, Fletch-Un colpo da prima pagina, uscì nel 1985 ed è considerata un cult del genere.

Jon Hamm interpreterà Irwin Fletcher, detto Fletch. Nell’originale invece il ruolo da protagonista andò a Chevy Chase mentre la pellicola venne diretta da Michael Ritchie.

Il reboot sarà basato sul secondo libro di Gregory McDonald, creatore del personaggio di Irwin Fletcher.

Cosa possiamo aspettarci da questo reboot con Jon Hamm?

Il film, come quello del 1985, è basato sui romanzi gialli di Gregory McDonalds degli anni ’70 e ’80. Il nuovo adattamento cinematografico si baserà in particolare sul secondo libro della serie di McDonalds, intitolato “Confess Fletch”. In una serie di misteriosi eventi, Fletch si ritrova nel mezzo di molteplici omicidi – tra cui uno che lo vede tra i principali sospettati. Durante una ricerca per dimostrare la propria innocenza, Fletch viene incaricato di trovare la collezione d’arte rubata alla sua fidanzata, l’unica eredità lasciatale dopo la scomparsa del padre e presunta morte.

Tra gli altri produttori della pellicola vi sono Connie Tavel e David List, produttore esecutivo.

Jon Hamm recentemente ha recitato in Richard Jewell di Clint Eastwood, Lucy in the Sky di Noah Hawley e Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski.