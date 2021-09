Juve, per la fascia c’è l’esterno dell’Arsenal: affare da 50 milioni

Le difficoltà palesate dalla Juventus in queste prime uscite confermano quanto pensato da molti all’inizio della stagione, la rosa bianconera non è più competitiva come qualche anno fa e il progetto impostato sui giovani ha bisogno di tempo per essere attuato.

La squadra di Allegri necessita di essere rinforzata ulteriormente, soprattutto sulle fasce, dove spesso sono stati adattati Rabiot e McKennie.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, per la sinistra la Juve avrebbe messo nel mirino Bukayo ​Saka, esterno d’attacco dell’Arsenal e della nazionale inglese.

Come riporta la stampa spagnola, i bianconeri per mettere le mani sul giocatore dovranno battere la concorrenza dell’Atletico Madrid.

Il cartellino di Saka è valutato dall’Arsenal sui 50 milioni di euro.