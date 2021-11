Kulusevski, dalla Spagna la bomba di calciomercato “È in vendita”

Dejan Kulusevski è messo sul mercato. AS sgancia la clamorosa bomba. Sul calciatore bianconero tre big estere

AS lancia una grossissima indiscrezione. L’omonimo giornale spagnolo parla approfonditamente della situazione che vede coinvolto Dejan Kulusevski. L’ala della Juventus non convince per prestazioni e secondo le voci sarebbe sul mercato.

Il calciatore non incanta e Allegri non è convinto sul poterlo utilizzare. Lo Svedese dunque si ritrova sul mercato, con tre grandi squadre europee sulle sue tracce.

Il giocatore è arrivato alla Juventus ormai un anno e mezzo fa dal Parma, dopo l’acquisto nel mercato di Gennaio 2020 e conseguente prestito agli Emiliani.

Costi elevati e scarso rendimento

Kulusevski fu pagato 35 milioni più 9 di bonus. Investimento che non ha ripagato nel tempo e che ora rischia di diventare un flop. Sul calciatore ci sarebbero Bayern Monaco, Arsenal e Manchester City, che potrebbero puntare su di lui e rivitalizzarlo.

Certo, Dejan è un classe 2000 e fa strano leggere di lui come già un calciatore finito. In bianconero non ha ancora dimostrato nulla, con la società che ora si potrebbe pentire del suo investimento.

Le qualità ci sono, indubbiamente, ma in 64 presenze con la maglia della Juventus non bastano gli 8 gol e 8 assist per convincere. Il giocatore è spesso sotto la sufficienza e in questa stagione ha segnato solo una volta e dato un solo assist. Risultando spesso tra i peggiori in campo, quando gioca.

La Juventus potrebbe chiedere 30 milioni di euro, per rientrare almeno dell’investimento fatto. Per ora restano solo voci, ma chissà che non possa concretizzarsi qualcosa.