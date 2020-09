L’Inter vuole rinforzarsi con Reguilón e potrebbe offrire Eriksen al Siviglia

Dopo l’acquisto di Achram Hakimi, Antonio Conte vuole continuare a rinforzare la rosa dell’Inter con un altro esterno in attesa della risoluzione della trattativa che molto probabilmente porterà Matteo Darmian dal Parma ad Appiano Gentile.

A tre settimane dalla fine del calciomercato estivo, uno dei nomi maggiormente accostati all’Inter è quello di Serio Reguilón, esterno del Siviglia ed ex Real Madrid. Il giovane spagnolo era in campo durante la finale di Europa League persa dai nerazzurri e che ha portato la squadra di Lopetegui ad alzare per l’ennesima volta il trofeo.

L’operazione non sarà facile perché l’Inter non ha molta liquidità così come la maggior parte dei club, ma potrebbe essere agevolata dall’inserimento di una pedina di scambio molto gradita al club andaluso, nonché a molte altre squadre europee, ma che all’Inter non è riuscito ad ambientarsi né ad avere la giusta considerazione.

Stiamo parlando di Christian Eriksen, arrivato a Gennaio dopo una lunga trattativa con il Tottenham, e poi praticamente messo in secondo piano sia dalla dirigenza che da Antonio Conte che specialmente nel finale di stagione l’ha utilizzato come comprimario nonostante la sua esperienza anche in campo europeo.

La proposta di inserimento del danese potrebbe far vacillare seriamente il club spagnolo che rinforzerebbe notevolmente il proprio reparto offensivo pur indebolendo una delle sue fasce.