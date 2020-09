Ufficiale Tatarusanu al Milan, ma le trattative con il Lione continuano per Paquetá

A parte la questione del rinnovo di Gianluigi Donnarumma di cui abbiamo parlato ieri, i problemi in casa Milan per quanto riguarda il reparto dell’estremo difensore, si sono parzialmente risolti giacché dopo la parteza del secondo portiere Begovic, che è tornato in Inghilterra per la fine del prestito, è stato ancora finalmente trovato un ricambio al numero 99 rossonero.

La dirigenza del club di Via Aldo Rossi voleva un profilo di un portiere molto esperto e anche conoscitore del calcio italiano e ha velocemente acquistato Ciprian Tatarusanu dal Lione. Il rumeno aveva già difeso in Serie A i pali della Fiorentina dal 2014 al 2017 per poi andare in Francia, in cui ha militato prima con la maglia del Nantes e infine con quella del Lione.

L’acquisto è stato reso ufficiale nella giornata di ieri, quando i francesi con un comunicato sul proprio sito ufficiale hanno annunciato la vendita di Tatarusanu al Milan per una cifra di 500mila euro.

Proprio con il club francese, infatti, le trattative sembrano non essere finite, visto che Les Gones, sarebbero molto interessati ad acquistare un calciatore del Milan che è probabilmente considerato da Pioli un esubero o quanto meno una buona opportunità per monetizzare.

Stiamo parlando del brasiliano Lucas Paquetá. Il Milan non lo valuta meno di 25-30 milioni di euro nonostante le sue prestazioni con la maglia rossonera non siano state degne delle aspettative che c’erano su di lui.