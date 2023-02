Mara Venier, pronta a lasciare Domenica In? “Forse è arrivato il momento…”

Tra i volti femminili più amati del piccolo schermo c’è sicuramente Mara Venier, da anni al timone della conduzione di Domenica In. Stando a quanto dichiarato recentemente, la donna sarebbe pronta a dire addio al noto talk domenicale in onda su Rai 1. I fan si sono così allarmati, preoccupati di non vederla più di domenica.

“Forse è arrivato il momento…” – Grazie alla conduzione di Domenica In, la Venier è riuscita a far breccia nel cuore di tantissimi telespettatori. Con la sua simpatia ed empatia, la donna è oramai considerata come una di famiglia, tanto da essere stata ribattezzata “Zia Mara”. La conduttrice, però, sarebbe pronta a mettere un punto alla sua carriera nel noto programma della Rai.

Recentemente la Venier ha parlato del suo lavoro, in un’intervista a a Di Più ha ammesso di star sentendo la stanchezza di questi ritmi. Condurre un programma come Domenica In, infatti, la porta a dover lavorare per diversi: “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno”.

Dietro questa scelta non ci sarebbe solo la stanchezza, ma in particolar modo Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. I due sono convolati a nozze nel 2006, ma sono legati da più di 20 anni. Parlando della sua storia d’amore con Nicola, la donna ha ammesso di essere stata condizionata dalle parole del marito:

“L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”.

Cosa accadrà quindi? Questa non è la prima volta che Mara annuncia di voler lasciare il timone della conduzione di Domenica In, per poi ripensarci dato il suo amore verso il suo lavoro. In ogni caso, però, la Venier ha ammesso di non voler affatto abbandonare la televisione, quindi i suoi tantissimi fan potrebbero rivederla in un altro programma.