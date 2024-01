Marco Masci, rivoluziona il concetto di successo con il libro “Commercialista di te stesso”

Marco Masci, Dottore commercialista iscritto al Tribunale di Busto Arsizio, con una prosperosa carriera di 20 anni in questo ambito, è riuscito grazie al duro lavoro svolto attorno a vari personaggi di forte rilievo ad esporre le competenze acquisite e trasmettere ognuna di essa a tutti attraverso il suo libro ‘Commercialista di te Stesso’.

Durante la sua carriera, Marco ha osservato e compreso come tutti i suoi clienti, qualunque sia l’attività da loro svolta e qualunque sia il prodotto finale venduto, hanno le stesse identiche caratteristiche, ed è proprio da qui che Marco parte e migliora ognuno di loro per renderli vincenti sotto ogni aspetto, da quello economico a quello sociale e finanziario.

Una cosa importante riguardo al libro: non si tratta di nozioni tecniche, bisogna ricordarlo, soprattutto in quest’epoca in cui le regole del gioco cambiano tanto come negli ultimi anni in cui le norme sono cambiate in maniera eccessiva. Tanto è vero che specialmente negli ultimi quattro anni, la fiscalità è stata completamente ribaltata, senza tenere conto, però, che tutti i businessman che sono presenti sono gli stessi di 20 anni fa, e la problematica ora è emergere e diventare qualcuno, non più tanto le vendite.

Le conclusioni alle quali è arrivato Masci dopo attente analisi sono state possibili grazie al lavoro svolto in collaborazione con personaggi miliardari che si sono affidati a lui negli anni tra cui tour operator, coach, proprietari di negozi di vendita di abbigliamento e tanti altri. Da ognuno di essi ha colto le caratteristiche che alla fine risultano sempre comuni e ha portato ognuno di loro a uno step superiore per raggiungere il successo. Ovviamente è sempre necessario modellare in base alle singole situazioni presenti.

Una cosa resta sempre certa: l’atteggiamento. Attorno ad esso ruota il successo, non è un caso, ma il lavoro sodo viene sicuramente ripagato.

Alcuni di questi personaggi a cui si è ispirato Marco per la scrittura di ‘Commercialista di Te Stesso’ non per forza sono partiti con un talento, la loro bravura è stata nell’essere bravi Manager e riuscire a mettere intorno a loro la struttura necessaria per realizzare il loro prodotto finale.

L’ispirazione che ha reso possibile questo libro è proprio il ‘decollo’ di queste attività attraverso il cambiamento del loro atteggiamento.

Mettere per iscritto un’azione rende essa possibile, questo è quello che sostiene Marco e cerca di far capire a tutti i suoi lettori. È dura, è impegnativo, necessita di molta costanza e di tanto impegno: questa è la scalata per arrivare al successo. Bisogna essere chiari con se stessi e con gli altri, mantenere ciò che viene accordato e farlo con costanza.

La motivazione dietro ‘Commercialista di Te Stesso’ è proprio se stesso, Marco Masci, perché secondo lui, ogni sua buona azione, ogni suo impegno verso ogni lettore lo avvicina un po’ di più ad esso, creando un legame e una collaborazione a lungo termine.

Se ognuno di noi iniziasse da qui, dal proprio atteggiamento, dal seguire queste poche pratiche regole, ma importanti, soprattutto da continuare a svolgere nel tempo sicuramente avrà un cambiamento.

Non sono necessari né un background né essere miliardari, l’importante è iniziare da qui, dove siamo ora, fissare quotidianamente degli obiettivi tangibili da raggiungere e iniziare questa scalata verso il successo.

