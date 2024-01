Mercato – La Salernitana può acquistare un ex Napoli a costo zero

E’ degli ultimi giorni la notizia che riguarda l’addio di Kostas Manolas allo Sharjah FC. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club degli Emirati Arabi dopo appena 16 mesi dall’arrivo e in maniera totalmente consensuale.

Attualmente il difensore è svincolato e non è da escludere un suo ritorno in Serie A. A lanciare la bomba è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo portale ufficiale.

“Manolas ha risolto il contratto che lo legava allo Sharjah FC, trovando un accordo rispetto all’ultimo anno con il suo ex club. Non sono mancati, anche nelle ultime ore, i sondaggi per il classe 1991 ex Napoli e Roma. Ci hanno provato soprattutto Salernitana e Sassuolo, pronte a fare una proposta. Ma per il momento Manolas no ha aperto, non è convinto e vuole aspettare” scrive il giornalista.

Kostas Manolas, quindi, potrebbe tornare nuovamente a giocare nella massima serie italiana, questa volta in forza alla Salernitana che potrebbe tentare il colpo a costo zero dopo essersi mossa negli scorsi giorni anche per Jerome Boateng.

L’idea è quella di regalare a Filippo Inzaghi un big con esperienza per rinforzare la difesa del club campano che negli ultimi tempi si è dimostrata il reparto più debole della rosa.