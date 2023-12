Mercato Napoli – Idea Arouna Sangante per la difesa

La sessione di mercato invernale è ormai alle porte e la dirigenza azzurra inizia ad aver chiari gli obiettivi da perseguire. Se da un lato non si prevedono grandi stravolgimenti, dall’altro è chiaro che il Napoli abbia bisogno di qualche rinforzo.

“Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due” ha rivelato Aurelio De Laurentiis.

L’obiettivo per le prossime settimane, quindi, sarà quello di regalare a mister Mazzarri un rinforzo in difesa. L’idea è trovare un centrale che sia in grado, all’occorrenza, di agire anche a tre.

Secondo le ultime indiscrezioni c’è un nome che ha catturato l’attenzione degli azzurri. Si tratta di Arouna Sangante, senegalese classe 2002 capitano del Le Havre, che è stato offerto per circa 10 milioni di euro.

Quello di Sangante è un nome veramente caldo sulla lista dei candidati considerando che non è ancora nel giro della nazionale, dunque non si rischierebbe di perderlo già a gennaio per la Coppa d’Africa.