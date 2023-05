Mertens e la rivelazione ai tempi di Napoli: “Ho rimproverato un ragazzo per strada”

Altre, ennesime, parole d’amore di Dries Mertens verso la città di Napoli. Una passione, quella del calciatore verso la città del Vesuvio, che ha reso ancora più stretto il rapporto con i tifosi. In un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che “a Napoli è come stare sempre in vacanza, ci sono posti meravigliosi e la gente non ha pregiudizi verso nessuno”.

L’attaccante belga ha anche svelato un retroscena: “Una volta ho rimproverato un ragazzo a Napoli che aveva parcheggiato l’auto in terza fila, lui mi fa: vabbè, ma era solo per andare a prendere un caffè. Cosa gli dici, se non: ok, hai ragione. E risolvi tutto con una risata“.

Inoltre, il belga ha sostenuta di aver “rivisto Enrico, un ragazzino che due anni fa si era ammalato di leucemia, mi ha mandato una email per dirmi che era guarito e voleva abbracciarmi”. Una grande calciatore, una grande persona.