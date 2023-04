Milan 1-0 Napoli in Champions, due associazioni preparano class-action: “Chiediamo 150 milioni di euro di danni”

Le associazioni “Noi Consumatori” e “Napoli Club Maradona“, come riportato dal portale TuttoNapoli.net, sarebbero pronte ad avviare una vera e propria class action per quanto accaduto nella partita di Champions League tra Milan e Napoli per quanto riguarda l’arbitraggio del rumeno Istvan Kovacs.

Ad assistere le associazioni, l’avvocato Angelo Pisani ed altri esperti: “Sono stati violati i principi di lealtà sportiva. Siamo pronti a una class action per chiedere 150 milioni di euro di danni alla Uefa, a Ceferin a Marchetti“.

“L’arbitraggio dell’altra sera a San Siro rischia di spezzare un sogno di una intera città, danneggia milioni di tifosi che da sempre sono innamorati di questo sport e che ingenuamente sostengono migliaia di euro di costi per stare vicini alla squadra del cuore. La Uefa non può trattare Napoli e il Napoli in questa maniera“.