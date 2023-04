Milan-Napoli, i tifosi rossoneri esultano per il mancato recupero di Osimhen: “Li facciamo neri, non dobbiamo avere pietà”

Mercoledì, alle ore 21, Napoli e Milan scenderanno in campo per la partita d’andata dei quarti di finale della Champions League. La gara non sarà visibile in chiaro e pertanto sarà necessario abbonarsi ad Amazon Prime per vedere la partita. Intanto, iniziano le prime schermaglie prima del match.

La notizia del mancato recupero di Victor Osimhen, ha mandato in tilt la piazza rossonera, la quale già gode di tanto entusiasmo dopo la bella vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona per 4-0. I tifosi rossoneri, in particolare, sono scatenati sui social. Molti infatti, sono sicuri che senza il suo bomber, gli azzurri non hanno speranze. Riportiamo di seguito alcuni dei commenti presenti sui principali social network ed estrapolati da pagine seguite da tifosi rossoneri.

Paolo A. scrive: “Senza Osimhen sono comunque una buona squadra? Si, per la retrocessione“, Fabio I. aggiunge: “Al Maradona hanno mostrato di essere in calo, li dobbiamo distruggere. Non dobbiamo avere pietà. C’è una semifinale di Champions in palio“, “Approfittiamone subito, chiudiamo la pratica. Li dobbiamo fare neri“, conclude Luigi M. Sono alcuni dei commenti presenti sul web.

Bisogna sottolineare, però, che molti sono anche i tifosi rossoneri che predicano calma. Per la maggioranza, infatti, non bisogna esultare troppo presto e scendere in campo con la voglia di fare risultato.