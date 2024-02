Milan-Napoli, il pronostico di Caressa: Mazzarri perderà contro Pioli

Alle ore 20.45 Milan e Napoli scenderanno in campo allo stadio Meazza. I favori dei pronostici sembrano essere per la squadra rossonera che, in questo periodo, è sicuramente in uno stato di forma migliore rispetto a quella allenata da parte di Walter Mazzarri.

Fabio Caressa ha deciso di fare i suoi pronostici per la partita: “Cagliari-Lazio X partita durissima, Roma-Inter 1 o 2 per me De Rossi se la giocherà a viso aperto, Sassuolo-Torino X, Fiorentina-Frosinone 1, Bologna-Lecce 1, Monza-Verona 2, Genoa-Atalanta 2, Milan-Napoli 1 ma prevedo tantissime reti tipo 6-5 , Juventus-Udinese 1″. Per Caressa, quindi, il Napoli perderà.

MILAN-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI: MAZZARRI PRONTO A RITORNARE ALLA DIFESA A TRE

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. Allenatore: Mazzarri