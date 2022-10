Nacho Fernandez-Roma, possibilità a zero

Il giocatore del Real Madrid potrebbe sbarcare a Roma. Mourinho starebbe spingendo per poter provare ad ingaggiare uno dei suo ex pupilli

Quello di Nacho Fernandez per la Roma sarebbe un colpo impressionante. I giallorossi cercano qualcuno che possa un po’ essere un jolly difensivo, con lo spagnolo che sarebbe il profilo perfetto.

Infatti, i giallorossi avrebbero la voglia di tesserare il calciatore del Real Madrid, che andrà in scadenza a fine stagione. I blancos per ora non hanno offerto una vera e propria opportunità di rinnovo al calciatore, che dunque ascolterà le offerte nei prossimi mesi.

Un profilo incredibile

Il palmares di Nacho Fernandez parla da se. 4 mondiali per club, 5 Champions League, 4 Supercoppe europee, 3 volte campione di Spagna, 1 coppa del Re e 4 Supercoppe spagnole. Un curriculum che può soltanto far capire quanto sia un giocatore potenzialmente incredibile per la Roma, che potrebbe far benissimo all’intero movimento.

José Mourinho starebbe spingendo per averlo in estate con Tiago Pinto che si starebbe muovendo per battere la concorrenza. Il Real Madrid potrebbe provare il rinnovo, mentre Chelsea, Real Betis, Siviglia e anche un timido Barcellona potrebbero provare l’assalto. Barcellona che avrebbe già un accordo per Marcos Asensio, che potrebbe presto finire in blaugrana.

Un altro trasferimento da Madrid a Barcellona sarebbe troppo per la tifoseria delle merengues, che si ritroverebbe a vedere un proprio pupillo salutare per gli acerrimi rivali di sempre. La Roma sembra puntare sulla possibilità che il calciatore non accetti la Catalogna per farsi avanti, ma la trattativa è difficile.