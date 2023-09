NAIF balfolk festival presso il Campus Principe di Napoli – Agerola (NA)

Neapolis Balfolk è un’associazione a promozione sociale che nasce dall’interesse per le culture e le tradizioni delle danze popolari di tutta Europa. Migliaia di persone di ogni estrazione sociale ed età si muovono per partecipare ai sempre più numerosi festival di balfolk con concerti dal vivo, workshop e tanta convivialità.

“Il nostro desiderio è mettere a disposizione – ha sostenuto l’associazione Neapolis Balfolk –le esperienze maturate e le conoscenze acquisite offrendo una didattica di base delle danze francesi e non. La nostra associazione nasce nel 2018 ed è un’associazione di appassionati che crede in ciò che fa e lavora per condividere il piacere di ballare.

NAIF è il nome del nostro primo festival di danze e culture francesi ed europee, un progetto che arriva dopo anni di lavoro rivolto alla divulgazione ed alla conoscenza della danza e che si svolgerà ad Agerola dal 3 al 5 novembre 2023, con il patrocinio morale del Comune di Agerola.

Abbiamo scelto Agerola come location per l’evento poiché siamo particolarmente legati al territorio, avendo già avuto l’opportunità dal 2015 di organizzarvi attività di tipo diverso ed essere accolti con disponibilità dalle strutture e dalle attività presenti nella frazione di San Lazzaro. Il nostro intento quindi è promuovere la conoscenza di Agerola e far crescere

in questo territorio il nostro progetto, con la prospettiva che possa acquisire una rilevanza maggiore e nazionale“.

Nella sua prima edizione il festival si svolgerà presso il Campus Principe di Napoli e potrà accogliere circa 200 ballerini provenienti da tutta Europa. Sul palco si esibiranno in ben 9 concerti musicisti provenienti da tutta Europa, inoltre vi sarà un evento con musica dal vivo ed un workshop di iniziazione in piazza. Si svolgeranno attività didattiche sia nel campus che all’esterno, per chi si avvicina per la prima volta al balfolk e per chi, invece, vuole solo rafforzare le proprie conoscenze. Saranno coinvolte diverse attività ricettive per accogliere i partecipanti, oltre che attività commerciali e di ristoro.

La partecipazione ai 3 giorni presso la sala conferenze del Campus Principe di Napoli prevede una quota di partecipazione per l’accesso ai workshop e concerti serali che permette di coprire le considerevoli spese del festival. Sarà inoltre offerto alla cittadinanza un workshop e concerto in piazza, totalmente gratuito.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.neapolisbalfolk.it (raggiungibile anche attraverso il link www.naif.page)