Napoli 1-2 Lazio, Rudi Garcia: “Non mi aspettavo un secondo tempo così! I ragazzi devono imparare che…”

Al termine della partita contro la Lazio, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della gara e della sconfitta, piuttosto amara, facendo una piccola tirata d’orecchie alla squadra: “Meritavamo di essere in vantaggio all’intervallo. Ottimo primo tempo sorattutto i primissimi minuti. Sull’unica uscita della Lazio poi hanno fatto gol, 100% di efficacia. Poi abbiamo pareggiato subito“.

“Nella ripresa invece siamo stati meno efficaci e penso che la Lazio ha meritato la vittoria nella ripresa. Ma nel complesso credo che un pareggio sarebbe stato un risultato più giusto. Anche perché i ragazzi devono imparare che quando non si può vincere, almeno non si perde“.

“Contro la Lazio meglio essere in vantaggio che sotto nel punteggio. Se devi inseguire devi correre dei rischi, aprirti, e con giocatori come Felipe Anderson e Zaccagni ti esponi. Però siamo stati anche poco fortunati o poco aggressivi su alcune situazioni difensive. Non mi aspettavo un secondo tempo così, dove abbiamo gestito molto meno bene la gara. Ma anche così si poteva arrivare al pareggio nel finale. Siamo stati poco precisi in attacco”.

“Abbiamo fatto 22 tiri totali, nel secondo tempo non abbiamo mai preso la porta. Così è difficile fare gol. Adesso c’è la sosta e speriamo di recuperare tutti al 100%, che poi inzia la maratona e non abbiamo tempo di lamentarci”, ha infine dichiarato l’allenatore del Napoli.