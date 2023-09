Sarri sul Napoli: “C’è una sola differenza con lo scorso anno, questo è un calcio bugiardo”

La prima sconfitta stagionale della SSC Napoli è arrivata per mano di un ex azzurro, Maurizio Sarri, il quale, come lo scorso anno, è riuscito a battere gli azzurri in casa e portare a casa tre punti fondamentali per la stagione della squadra biancoceleste. Al termine della gara, il mister ha risposto a tono al giornalista che aveva posto dubbi sul nuovo Napoli di Rudi Garcia.

“L’unica differenza di questo Napoli, rispetto allo scorso anno, è che si allunga un po’ di più. Ma stiamo parlando di un calcio d’agosto, avete visto che facciamo fatica anche noi. Da giovane, i vecchi allenatori, mi dicevano che questo è un calcio bugiardo“.

Il mister ha poi analizzato la partita della sua squadra, sottolineando l’approccio di due nuovi calciatori: “Anche l’anno scorso abbiamo fatto una partita simile, forse con meno palle gol. Kamada dà la sensazione di avere grandi capacità tecniche, deve ancora crescere”.

“Purtroppo ora va in nazionale, vedremo come tornerà. Guenduozi viene da alcune partite già giocate e sta meglio fisicamente, ha una bella faccia tosta e ci può dare una grande mano“.