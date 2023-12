Napoli 2-1 Cagliari, sui social da Torino ‘sospetti’ sulla vittoria degli azzurri

La partita del Napoli contro il Cagliari, molto probabilmente, rappresenta la vittoria della svolta. Con i tre punti conquistati al Maradona, infatti, la squadra di Walter Mazzarri è ritornata nella zona Champions League. Per questo motivo, a molti, non è andata giù la prestazione.

In particolare, da Torino, si chiede di indagare sulla partita tra Napoli e Cagliari, e in particolare a quanto successo durante il gol di Kvara.

LA GIOCATA DI OSIMHEN IN AREA E LA MANCATA MARCATURA DEI GIOCATORI DEL CAGLIARI

“Mai vista una cosa del genere in partite di Serie A. Hanno fatto palleggiare Osimhen in area senza nemmeno marcarlo“, “Gara da ufficio inchieste, avete notato cos’è successo sul secondo gol?“, “Partite del genere non si vedono nemmeno in terza categoria, bisognerebbe indagare per capirne la regolarità“.

Nonostante la prestazione sottotono, il Napoli ha comunque conquistato i tre punti. Ora gli azzurri sono attesi dalla partita di Coppa Italia contro il Frosinone sempre allo stadio Maradona.