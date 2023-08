Napoli, ADL furioso con Lozano: vuole mandarlo in tribuna

Il rapporto tra Hirving Lozano e il Napoli sta per arrivare ad un punto di non ritorno. Il messicano, infatti, ha detto no al rinnovo e ha chiesto di andare via a prezzi di saldo (12 mln di euro), ma ADL non vuole proprio saperne.

Lozano in tribuna?

“Napoli, sta per esplodere il caso Lozano. Garcia punta a una mediazione” scrive il quotidiano Il Mattino nella sua edizione odierna. De Laurentiis non vuole fare concessioni e ha “minacciato” il messicano di mandarlo in tribuna e metterlo fuori rosa.

Il rischio, dunque, è reale ma, come spiega il quotidiano, Garcia ha intenzione di mediare per evitare disastri. Jesper Lindstrom dell’Eintracht resta uno dei candidati alla sostituzione.

Come riporta anche Fanpage.it, “Lozano ha fatto recapitare al Napoli la richiesta di essere ceduto in questa sessione di mercato. Una mossa che ha fatto infuriare Aurelio De Laurentiis soprattutto per le tempistiche.

Il club partenopeo è ora costretto a pensare a una nuova strategia per cercare di accontentare Lozano e liberarsi di lui in meno di 10 giorni, ovvero il giorno della chiusura ufficiale del mercato estivo”.