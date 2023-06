Napoli, ADL ha chiamato Ancelotti per il post-Spalletti: il mister ha rifiutato la proposta

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Luciano Spalletti. Nelle ultime due settimane sono stati sondati diversi profili e tra questi ci sarebbe anche un nome a sorpresa, quello di Carlo Ancelotti. Come rivelato da Raffaele Auriemma, infatti, De Laurentiis ha chiamato anche l’attuale tecnico del Real Madrid per valutare la sua possibilità di trasferimento in Campania.

“Il dopo Spalletti è avvolto in una coltre di nebbia e un casting così ampio non si lo si vedeva a Napoli da quando Benitez si trasferì al Real Madrid. A proposito delle merengues De Laurentiis ha fatto una telefonata anche ad Ancelotti che ha garbatamente respinto la proposta“.

Carlo Ancelotti ha quindi rifiutato di ritornare a Napoli dopo l’addio non proprio felice. Il mister è attualmente alla guida del Real Madrid e, con il presidente Florentino Perez, sta ricostruendo la squadra con diversi acquisti di livello. De Laurentiis lo avrebbe contattato chiedendogli di ritornare a Napoli, ma ha dovuto subito depennare il suo nome dalla lunga lista. Ancelotti rappresentava il classico profilo di cui il presidente si fidava ciecamente.