Napoli, ADL strappa Gabri Veiga al Real Madrid: il calciatore ha già dato il suo sì alla dirigenza partenopea

Il Real Madrid si inserisce nella corsa per l’acquisto di Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo è infatti finito nel mirino dei blancos, con le merengues che vorrebbero acquistare il calciatore per poi prelevarlo nel 2024. L’accelerata da parte della SSC Napoli ha infatti svegliato il club spagnolo, con Florentino Perez che, tuttavia, non può al momento pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per via dei numerosi acquisti effettuati.

Inoltre, l’offerta dei blancos è anche inferiore rispetto ai 30 milioni offerti da Aurelio De Laurentiis, il quale vuole strappare il calciatore proprio all’amico Perez. La SSC Napoli ha già avviato contatti ufficiali con il club proprietario del cartellino ed il calciatore ha accettato la destinazione partenopea.

Gabri Veiga preferirebbe il Napoli al Real Madrid dal momento che, nel club azzurro, sa di essere titolare e poter crescere in una squadra che disputa la Champions League. Al Real, invece, il rischio di finire in panchina o coinvolto in un prestito e grande. In ogni caso il Napoli è avanti nella trattativa e potrebbe arrivare ad offrire anche l’importo della clausola rescissoria non appena l’Arabia Saudita acquisti Zielinski per 20 milioni di euro.