Napoli, Aurelio De Laurentiis senza mezzi termini: “Zielinski? Voglio 35 milioni”

Aurelio De Laurentiis non fa sconti a nessuno e ha chiesto 35 milioni per Piotr Zielinski: a riferirlo il Corriere dello Sport

Il calciomercato del Napoli è in continua evoluzione e nelle ultime ore si è tornati a parlare del futuro di Piotr Zielinski. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato della situazione del polacco e di quello che potrebbe essere il suo futuro. Una cosa è certa, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di mollare o fare sconti a nessuno.

Le richieste di De Laurentiis

“È ripreso il dialogo anche con De Laurentiis. La Lazio insiste per Piotr Zielinski, in scadenza di contratto nel 2024. Respinta la prima offerta: 20 milioni più 5 di bonus.

Pare che il presidente del Napoli ne abbia chiesti 35, solo cinque in meno facendo riferimento ai 40 incassati per Milinkovic” ha scritto il noto quotidiano sportivo sulla situazione del centrocampista polacco.

“È dura, ma non impossibile, la variabile sarebbe legata al rinnovo del polacco con il Napoli. Sarri lo aspetta, gli ha manifestato da mesi il suo interesse, lo ha allenato anche in precedenza all’Empoli: legame solidissimo, ma certo Zielinski si dovrebbe separare dai campioni d’Italia. Non dovrebbe andare in Arabia Saudita” ha continuato il CdS.

Zielinski ha il contratto in scadenza con il Napoli nel giugno 2024, pertanto occorre risolvere la sua situazione in fretta.