Napoli-Barcellona agli Ottavi di Champions League, la reazione dei calciatori partenopei

I sorteggi di Champions League hanno portato ad una grande partita già negli Ottavi di UEFA Champions League: Napoli-Barcellona. La squadra di Walter Mazzarri non vuole porsi limiti e l’obiettivo è qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea.

Essendosi qualificati come seconda, gli azzurri potevano sfidare uno dei seguenti club: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona. Qualunque sorteggio, quindi, avrebbe portato il Napoli ad una sfida importante.

LA REAZIONE DEI CALCIATORI DEL NAPOLI AL SORTEGGI DEGLI OTTAVI DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Ma, come hanno reagito i calciatori del Napoli al momento del sorteggio contro il Barcellona? Da parte di tutti ci si aspettava l’abbinamento con una big vista la qualificazione in seconda fascia. La squadra ha comunque reagito con entusiasmo, dal momento che non è da tutti giocare contro un colosso del genere.

In ogni caso, per il Napoli, rappresenterà una grande prova di maturità dopo il ritorno in panchina di Walter Mazzarri e la qualificazione ai quarti della massima competizione europea della passata stagione. La priorità assoluta della dirigenza azzurra è infatti la qualificazione ai quarti di Champions così da partecipare al ricco Mondiale per club che si disputerà ne 2025.

Il portale di SKY riassume la competizione che si disputerà tra due anni e che potrebbe coinvolgere anche il Napoli: “Nel giugno 2025 si disputerà la prima edizione del nuovo Mondiale per Club, che si giocherà ogni quattro anni con 32 squadre partecipanti. L’Europa ha diritto a 12 posti e la Champions in corso contribuirà nell’assegnazione dei posti. La Fifa ha comunicato i criteri per la partecipazione: l’Inter è ufficialmente qualificata. La prima edizione della nuova competizione FIFA si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti“