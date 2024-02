Napoli-Barcellona: Xavi recupera due titolari. Osimhen in campo dal primo minuto

C’è grande attesa in casa Napoli per il match di andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. Sarà il debutto per il neo allenatore azzurro, Francesco Calzona, dopo l’esonero di Walter Mazzarri.

Non si tratterà sicuramente di una partita semplice per gli azzurri che si troveranno ad affrontare la squadra di Xavi Hernandez che per l’occasione ha recuperato due titolarissimi della rosa.

Nella lista dei convocati stilata dal tecnico, infatti, sono spuntati i nomi di Joao Felix e Sergi Roberto che torneranno in campo dopo gli infortuni proprio nella fase a eliminazione diretta della competizione.

La risposta da parte dei padroni di casa arriva con l’annuncio del rientro di Victor Osimhen a partire dal 1′ minuto con l’obiettivo di portare in campo il gioco che gli azzurri sanno fare meglio per superare il momento negativo e conquistare il pass per i quarti.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri.