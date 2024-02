Napoli, Cammaroto: “Si parla di un clamoroso scambio con la Juve per Federico Chiesa”

Dopo aver dato il benvenuto al nuovo mister Calzona, il Napoli si prepara ad affrontare il prossimo mercato estivo che si preannuncia molto intenso. Il club azzurro sarà chiamato a rinnovare buona parte della sua squadra. Nel frattempo, alcuni voci di corridoio collegano il nome di Federico Chiesa ai partenopei. Questa notizia è stata riportata da Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com.

Chiesa al Napoli?

“Attenzione proprio a Raspadori, perché sulle sue tracce c’è anche la Juventus, con Giuntoli che vorrebbe portarlo a Torino ed è convinto di poterlo rilanciare. Alcuni rumors accostano al Napoli il nome di Federico Chiesa, in uscita dalla Juve, e si parla di un clamoroso scambio”, spiega Cammaroto.

“Operazione che non piace troppo però a De Laurentiis, che apprezza Chiesa e lo ha trattato ai tempi della Fiorentina ma lo ritiene adesso fuori dai parametri azzurri, mentre per Raspadori potrebbe anche aprirsi un ragionamento.

Il Napoli non vuole fare una minusvalenza, ha pagato il giocatore 35 milioni e due stagioni dopo quell’esborso non scende sotto i 30 milioni di valutazione. Condizioni alte per la Juve, interesse per l’ex Sassuolo però anche da alcuni club esteri”, riferisce l’esperto di mercato.