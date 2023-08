Napoli, De Laurentiis blocca Zanoli e declina tutte le proposte: in azzurro almeno fino a gennaio 2024

Alessandro Zanoli sarà un calciatore del Napoli anche nella stagione 2023/2024. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti declinato tutte le proposte provenienti dall’estero e dall’Italia, confermando il suo terzino almeno fino al prossimo gennaio. Rudi Garcia lo ritiene, infatti, un grande giocatore e non vuole privarsi di lui.

L’intenzione del calciatore era quella di lasciare Napoli e fare esperienza. In azzurro, infatti, ha il capitano Di Lorenzo e difficilmente riuscirà a strappargli il posto. Considerata la sua giovane età, avrebbe preferito andare via in prestito.

La conferma è arrivata dallo stesso agente del calciatore, il quale aveva chiesto di essere ceduto in prestito per fare esperienza: “La cosa è forzata, dura, senza possibilità di un dialogo. Ho messaggi irrispettosi anche del mio ruolo di agente del calciatore che mi sono stati inviati dal presidente, ripeto, posso mettere tutto nero su bianco. Zanoli sarebbe pure contento di rimanere a Napoli, ma se giocasse! Sembra il secondo portiere ora come ora, non gioca mai“.

Mentre Zanoli era già pronto a svuotare l’armadietto e salutare i compagni, Rudi Garcia l’ha sorpreso annunciandogli la decisione. Probabilmente, Zanoli resterà a Napoli per almeno altri sei mesi, ovvero fino a gennaio 2024.