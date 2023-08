Napoli, Demme vuole andare via per giocare: la richiesta all’allenatore Rudi Garcia

Mancano ormai poche ore alla chiusura del calciomercato estivo 2023 e la SSC Napoli è al lavoro per definire le ultime trattative. Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Lindstrom, il club azzurro è al lavoro per chiudere un possibile ultimo colpo a centrocampo, soprattutto per via dell’eventuale partenza di Diego Demme.

Il centrocampista azzurro avrebbe infatti espresso, sia all’allenatore Rudi Garcia che al presidente Aurelio De Laurentiis, la volontà di cambiare aria e trovare una nuova squadra che possa garantirgli un maggior minutaggio.

Il prossimo novembre, infatti, il centrocampista compirà 32 anni e vorrebbe sfruttare questi ultimi anni per giocare e non restare in panchina. Saltato il trasferimento per il ritorno in Germania, si è aperta la porta della Fiorentina, con il club toscano che sarebbe interessato al calciatore.

Bisogna ora capire la disponibilità del club azzurro a cedere il calciatore proprio durante gli ultimi due giorni di mercato. In caso di addio di Demme, infatti, la dirigenza azzurra sarà costretta ad acquistare un nuovo giocatore.