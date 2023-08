Napoli, un ultimo colpo per rinforzare il centrocampo: la formula per acquistare Amrabat

Dopo l’acquisto di Jesper Lindstrom, la SSC Napoli è al lavoro per regalare a Rudi Garcia un ultimo grande acquisto per il centrocampo. L’eventuale uscita di Demme, infatti, porterà la proprietà azzurra a fare un ulteriore investimento. Le competizioni sono tre e per questo sarà necessario avere una rosa in altezza anche per eventuali ricambi dalla panchina.

L’idea di Aurelio De Laurentiis è acquistare comunque un calciatore che possa fare la differenza, e non solo numero. Per questo motivo l’attenzione è su Amrabat della Fiorentina, un giocatore sempre piaciuto al presidente partenopeo. L’unico problema è legato alla formula per il suo acquisto.

Il presidente della Fiorentina, Commisso, potrebbe fare un’eccezione per l’amico De Laurentiis ma, acquistando comunque il calciatore a titolo definitivo il prossimo anno. Per questo motivo la soluzione sarebbe quello di un prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro per il prossimo giugno 2024.

Secondo SKY il mercato del Napoli è chiuso, ma la stessa cosa si diceva anche dopo il mancato acquisto di Gabri Veiga. Sappiamo tutti, poi, com’è andata, con la proprietà azzurra che ha concluso un altro acquisto da 25 milioni: Lindtrom. Forse il presidente azzurro ha in riserbo un’ultima grande sorpresa.