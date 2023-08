Napoli, due acquisti da 55 milioni di euro: in attacco arriva il colpo Scudetto

Dopo la beffa Gabri Veiga, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole chiudere almeno due acquisti di livello, un centrocampista ed un attaccante, così da consegnare a Rudi Garcia una squadra in grado di puntare alla vittoria di un altro Scudetto. Il primo nome sulla lista del presidente azzurro per rinforzare l’attacco e sostituire il separato in casa Hirving Lozano, è Jesper Lindstrom.

Per Aurelio De Laurentiis l’attaccante rappresenterebbe il vero e proprio colpo Scudetto, un acquisto in grado di fare la differenza e regalare punti importanti alla squadra. L’intenzione è quella di mettere sul piatto un’offerta di prestito di circa 5 milioni di euro e riscatto, la prossima stagione, per 20 milioni di euro.

Oltre Lindstrom, la SSC Napoli è al lavoro anche per potenziare il reparto centrale del campo. Tutti gli indizi portano ad Amrabat, con il presidente azzurro che ha ottimi rapporti con Commisso. Serviranno circa 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli può spendere. L’intenzione del Napoli, quindi, è chiudere un doppio acquisto da almeno 55 milioni di euro.