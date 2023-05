Napoli, i complimenti di Ancelotti: “È una bella città, le persone ignoranti ci sono in qualsiasi parte del Mondo”

Nonostante l’addio non proprio felice, Carlo Ancelotti è sempre rimasto nel cuore dei napoletani, così come la città di Napoli nel suo. Il mister italiano, nei giorni scorsi, ha fatto i complimenti alla sua ex squadra per il traguardo raggiunto: “Quando vinci, festeggi. Ma poi ci sono diverse modalità, ovviamente. Il Napoli ha vinto la Serie A dopo molti decenni e capisco la loro euforia. Forse per noi sarà diverso, ma se vinciamo, festeggeremo“.

Il rapporto, quindi, resta intatto nonostante la separazione. Le parole d’amore di Carlo Ancelotti nei confronti della città di Napoli non sono nuove. All’inizio della sua avventura partenopea, infatti, rispose così ad una domanda circa la criminalità presenze nella città partenopea: “Napoli non è una città pericolosa, ma è una città bella. Ci si può godere il mare, il cibo, la bella gente. Ovviamente poi ci sono persone ignoranti e stupide che son presenti qui come in qualsiasi parte del Mondo“.