Napoli, il Frosinone rivuole Zerbin: contatti con il club azzurro

Il Frosinone continua a pianificare movimenti sul mercato in vista della finestra invernale. La squadra guidata da Di Francesco, dopo essere stata prossima a concludere l’acquisto di Huijsen dalla Juventus, mostra interesse anche per Alessio Zerbin.

Primi contatti con il Napoli

Alessio Zerbin, di proprietà del Napoli, ha già militato nelle file del Frosinone nella stagione 2021-22, durante la quale ha disputato 32 partite in Serie B, segnando 9 gol e fornendo tre assist.

Nonostante sia sceso in campo solo tre volte in questa stagione, l’esterno desidera ottenere maggior minutaggio e ambisce a restare in Serie A. Attualmente, gli agenti stanno lavorando per convincere il Napoli ad accettare un prestito, opzione che non era stata considerata nella sessione estiva di calciomercato. Questa informazione è riportata dalla redazione di Sky Sport.