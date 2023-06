Napoli, il PSG può arrivare a 180 mln per Osimhen: ADL ha scelto il sostituto e costerà più di 60 milioni

Il rischio di perdere Victor Osimhen è grande. Con l’addio di Lionel Messi e la cessione di Kylian Mbappé che dovrebbe arrivare nel mese di luglio, il PSG vuole chiudere un super acquisto in attacco, un calciatore che possa riportare entusiasmo alla piazza parigina dopo le cocenti delusioni.

Per questo motivo, la dirigenza del PSG avrebbe già formulato un’offerta ad Aurelio De Laurentiis per il suo attaccante, arrivando ad offrire 150 milioni di euro. La richiesta della dirigenza partenopea, però, è più alta di 30 milioni, una cifra che il club francese potrebbe anche soddisfare inserendo bonus facilmente raggiungibili.

Per questo motivo il Napoli è già impegnato nella ricerca di un possibile sostituto e il nome più gettonato è senza dubbio quello di Jonathan David, attaccante del Lille. Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, Aurelio De Laurentiis avrebbe già mosso i primi passi chiedendo la valutazione del giocatore: “Nome in bella evidenza da tre mesi, negli ultimi giorni il Napoli si è informato sulla valutazione: 60 milioni più eventuali bonus. Incassandone eventualmente più del doppio per Osimhen, ci sarebbero i margini per approfondire in direzione David“.

Per acquistare David, quindi, il Napoli dovrebbe investire una cifra importante e pari a 60 milioni di euro più eventuali bonus. L’attaccante canadese sarebbe il profilo ideale per sostituire Osimhen e la dirigenza partenopea l’avrebbe già intuito.