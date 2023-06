TUTTOSPORT – Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere fuori rosa due calciatori titolari del Napoli

L’edizione di TuttoSport scrive sul Napoli ed in particolare riguardo due casi che, con il passare dei giorni, rischiano di diventare spinosi: “Con Lozano e Zielinski sarà adottato lo stesso sistema dei leader che sono andati via un anno fa: rinnovo al ribasso per la metà di quanto percepiscono attualmente (4,5 il Chucky e quasi 5 il polacco). In assenza di accordo saranno ascoltate le offerte di altri club (finora nessuno li ha richiesti), altrimenti sarà fatto ricorso all’esclusione dalla rosa. Il club ha chiesto una risposta prima della partenza del ritiro“.

In caso di mancato rinnovo, quindi i due calciatori avranno lo stesso trattamento che Aurelio De Laurentiis ha riservato qualche anno fa ad Arek Milik, ovvero non faranno parte della rosa del Napoli.

Con questa scelta la dirigenza partenopea punta a vendere il calciatore evitando l’addio a costo zero l’anno successivo. In attesa della decisione, quindi, Rudi Garcia dovrebbe fare a meno di due calciatori fondamentali per il Napoli e che hanno portato la squadra a vincere lo Scudetto. Bisogna ora capire le possibili evoluzioni.