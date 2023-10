Napoli, il Real Madrid vuole Osimhen: la tentazione è offrire soldi e uno scambio di calciatori

Contro il Real Madrid il Napoli non è riuscito a conquistare punti. I blancos hanno vinto e portato a casa tre punti importanti per il proseguo del girone di UEFA Champions League. Da Madrid, però, hanno apprezzato molto la rosa azzurra e guardato con interesse diversi calciatori, tra cui Victor Osimhen.

Nonostante la prova non eccezionale, l’attaccante partenopeo è da tempo nel mirino del club di Florentino Perez, il quale vorrebbe provare a portarlo in Spagna la prossima stagione per regalare ad Ancelotti o al nuovo allenatore, un attaccante importante che attualmente manca nella squadra.

La valutazione del calciatore potrebbe infatti diminuire in maniera importante per via del mancato rinnovo contrattuale e scadenza fissata a giugno 2025.

Il Real Madrid, visto l’elevato numero di calciatori sotto contratto, vorrebbe provare a convincere il presidente partenopeo ad accettare anche uno scambio oltre un contributo economico che potrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro.

Diversi sono i calciatori che potrebbero partire da Madrid con destinazione Napoli, tra cui Dani Ceballos, Nacho e forse anche Rodrygo. Questo fa capire la grande evoluzione di Osimhen. Al momento del suo arrivato a Napoli, infatti, era considerato l’ennesimo flop pagato milioni di euro. A distanza di anni, la ragione è dalla parte della proprietà azzurra.