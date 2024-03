Napoli, infortunio per l’ex Insigne: addio definitivo alla possibile convocazione per gli Europei?

Per l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, Toronto non rappresenta un’esperienza professionale da ricordare, almeno per il momento. L’attaccante aveva ripreso a segnare nelle ultime giornate dopo una stagione, la scorsa, che aveva visto la sua squadra sprofondare in classifica.

Purtroppo per Insigne, però, è arrivata l’ennesima mazzata. Il calciatore si è infatti infortunato al ginocchio e resterà fuori almeno per i prossimi due mesi.

QUASI IMPOSSIBILE VEDERE LORENZO INSIGNE NEL GIRO DELLA NAZIONALE PER I PROSSIMI EUROPEI

Difficilmente il nuovo CT Luciano Spalletti punterò su Insigne per i prossimi Europei. L’ex capitano del Napoli è infatti finito fuori dal giro della Nazionale dopo la sua decisione di lasciare Napoli. L’infortunio potrebbe compromettere del tutto la sua eventuale convocazione.