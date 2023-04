Napoli-Milan, Graziano Cesari: “Errore clamoroso dell’arbitro, vi spiego perché c’era rigore per gli azzurri”

Ai microfoni di Mediaset è intervenuto l’ex arbitro Graziano Cesari per analizzare il possibile fallo di rigore di Leao su un calciatore del Napoli, Hirving Lozano. Questo il commento dell’esperto: “Leao entra in scivolata. Non tocca prima il pallone, ma sposta la gamba di Lozano. Il VAR conferma la decisione dell’arbitro e non so cosa sia successo, ma l’errore è clamoroso“.

In merito agli altri episodi della partita, invece, ha commentato: “Olivier Giroud si fa respingere il tiro da Alex Meret ma al momento del sinistro del francese Juan Jesus (che poi spazzerà la palla respinta dal proprio portiere) sembra già dentro l’area, quindi il penalty sarebbe stato da ribattere. La discriminante sono i piedi: siccome quelli del brasiliano, pur essendo dentro l’area al momento del tiro di Giroud, non toccano il terreno di gioco, è giusta la decisione di Marciniak e VAR“.

“Rigore Napoli? Interpretazione personale di Marciniak, quello di Tomori è un braccio d’appoggio al terreno. Non sono troppo d’accordo con questa decisione“.