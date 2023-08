Napoli, occhi su Ryan Gravenberch: rapporti tesi con il Bayern Monaco

L’edizione odierna de Il Mattino ha puntato i riflettori su un nuovo obiettivo del Napoli: stiamo parlando di Ryan Gravenberch, centrocampista del Bayern Monaco, sul quale c’è anche la Juventus. Tuttavia, non sarà semplice per gli azzurri mettere a segno questo acquisto.

Rapporti tesi con il Bayern

Come spiega il noto quotidiano, dopo l’affare Kim Min-Jae, i rapporti tra il club azzurro e i bavaresi non sono idilliaci. I partenopei, infatti, non avevano concesso nessuna agevolazione al Bayern, per questo l’operazione potrebbe essere molto difficile ora.

Chi è Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch è un giovane calciatore olandese che è emerso come una delle promesse più brillanti nel mondo del calcio. Nato il 16 maggio 2002 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, gioca principalmente come centrocampista centrale nel Bayern Monaco e nella nazionale olandese.

È noto per le sue abilità tecniche avanzate, la visione di gioco e la capacità di gestire la palla in spazi stretti. Fin da giovane è stato considerato un talento eccezionale e ha attirato l’attenzione di diversi osservatori nel mondo del calcio.

La sua altezza (circa 190 cm) gli conferisce una presenza fisica notevole in campo, che combina con agilità e una buona capacità di proteggere la palla. La sua precisione nei passaggi e la capacità di trovare compagni di squadra liberi lo rendono un centrocampista completo.